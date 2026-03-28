Morto l'attore James Tolkan fu il preside Strickland in Ritorno al Futuro

È deceduto all’età di 94 anni l’attore noto per aver interpretato il preside Strickland nella serie di film Ritorno al Futuro. La sua carriera include anche ruoli in film come Top Gun, Serpico e War Games. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dalle fonti ufficiali.

James Tolkan è morto all'età di 94 anni: famoso per il ruolo di Strickland nella trilogia di Ritorno al Futuro, partecipò anche a Top Gun, Serpico e War Games. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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