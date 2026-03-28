L’attore James Tolkan, noto per ruoli di personaggi severi e intimidatori nel cinema americano degli anni Ottanta e Novanta, è deceduto giovedì 27 marzo 2026 a Saranac Lake, nello stato di New York. Aveva 94 anni. La sua carriera comprende interpretazioni in numerosi film e serie televisive, tra cui ruoli memorabili in produzioni di grande successo. La notizia della sua morte è stata confermata dalle fonti ufficiali.

James Tolkan, l’attore che ha incarnato alcuni dei personaggi più severi e intimidatori del cinema americano degli anni ’80 e ’90, è morto giovedì 27 marzo 2026 a Saranac Lake, nello stato di New York. Aveva 94 anni. L’annuncio è arrivato attraverso un portavoce della famiglia, mentre la notizia è stata ripresa anche dal sito ufficiale di Ritorno al futuro, uno dei film interpretati da Tolkan nell’arco della sua carriera. Non è stata resa nota la causa del decesso. Per milioni di spettatori in tutto il mondo, Tolkan è stato innanzitutto il preside Gerald Strickland della Hill Valley High School, l’autorità scolastica che nel 1985 dava del “buono a nulla” a Marty McFly. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - È morto il preside di Ritorno al futuro: addio a James Tolkan, aveva 94 anni

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