Continuano le indagini sul caso di Pamela Genini, dopo la scoperta della testa trafugata dal suo corpo al cimitero. Le autorità stanno analizzando i movimenti nella zona e verificando documenti e aspetti patrimoniali legati alla vittima. La notizia ha suscitato grande scalpore e ha portato all’apertura di un fascicolo per chiarire i dettagli della profanazione. La ricerca dei responsabili rimane al centro delle attività investigative.

Proseguono le indagini sul caso della testa trafugata dal corpo di Pamela Genini. Gli accertamenti, avviati dopo la scoperta della profanazione al cimitero, sono concentrati sulla ricostruzione dei movimenti nell’area e sull’analisi di elementi documentali e patrimoniali collegati alla vittima. Al momento, secondo quanto riferito, non risultano persone formalmente indagate per il presunto vilipendio di cadavere. Un passaggio recente riguarda l’iniziativa dell’ex compagno della donna, Francesco Dolci, che si è presentato in Procura a Bergamo insieme al proprio legale, depositando una memoria difensiva. Il procedimento è coordinato dal pubblico ministero Giancarlo Mancusi.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “È lui, si riconosce!”. Pamela Genini, la notizia sconvolgente sulla sua decapitazione

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Panoramica sull’argomento

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