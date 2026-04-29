È la fine dell’OPEC?

Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato la loro decisione di lasciare l’OPEC, l’organizzazione internazionale dei paesi produttori di petrolio. Questa scelta, comunicata di recente, potrebbe influenzare le dinamiche del mercato globale del petrolio. La decisione arriva in un momento di tensioni tra i membri e di cambiamenti nelle politiche energetiche mondiali. La notizia ha già suscitato commenti tra gli analisti e gli operatori del settore.

L'uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'organizzazione dei paesi produttori di petrolio potrebbe provocare la sua più grande crisi, e forse anche una guerra dei prezzi È da circa un decennio che l’OPEC perde membri, tendenzialmente a causa di disaccordi sull’assegnazione delle quote di produzione del petrolio a ciascun paese: nel 2016 l’Indonesia, nel 2019 il Qatar, nel 2020 l’Ecuador e nel 2023 l’Angola. Nessuna di queste uscite aveva però impensierito più di tanto l’organizzazione. Con gli Emirati Arabi Uniti, la questione è differente. L’OPEC si comporta come un cartello: i paesi che ne fanno parte decidono insieme le rispettive quote di estrazione del petrolio in modo da poterne manipolare i prezzi sul mercato internazionale.🔗 Leggi su Ilpost.it

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