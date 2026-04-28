Opec e Opec+ | cosa sono e chi ne fa parte

Gli Emirati Arabi Uniti hanno comunicato la volontà di uscire dall'Opec e dall'Opec+, annunciando questa decisione in un momento di crisi energetica legata al conflitto in Medio Oriente. L'annuncio è arrivato senza preavviso e ha suscitato reazioni nel settore petrolifero, considerando i ruoli di queste organizzazioni nel mercato globale. La decisione riguarda specificamente gli Emirati Arabi Uniti, che sono attualmente membri delle due organizzazioni.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato la loro intenzione di uscire dall'Opec e dall'Opec+. La notizia ha avuto lo stesso effetto di un fulmine a ciel sereno, visto che è arrivata nel bel mezzo della crisi energetica derivante dalla guerra in Medio Oriente. Ma cosa sono queste due sigle? Chi ne fa parte? E perché sono così importanti? Opec e Opec+, i cartelli globali del petrolio. Partiamo dalle basi. L'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, ossia l'Opec, è un'organizzazione intergovernativa che coordina la produzione petrolifera dei suoi Paesi membri al fine di gestire i prezzi globali del petrolio e la stabilità del mercato. Il suo obiettivo? Garantire, appunto, la stabilizzazione dei mercati petroliferi, così da assicurare un reddito stabile ai produttori e un approvvigionamento regolare ai consumatori.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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