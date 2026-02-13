Siamo uguali nella diversità | tutto pronto per la sesta edizione del concorso

Sabato 1 febbraio, a Roma, è partita la sesta edizione del Concorso Nazionale di Racconto breve e di Poesia “Siamo uguali nella diversità”, promosso dall’associazione Mondi Sostenibili, dopo che quest’anno il tema scelto si concentra sulla lotta contro le discriminazioni, in particolare tra giovani studenti delle scuole superiori.

Sabato 1 febbraio è iniziata della sesta edizione del Concorso Nazionale di Racconto breve e di Poesia “Siamo uguali nella diversità” ispirato all’Obiettivo 10 dell’Agenda 2030, promosso ed organizzato dall’associazione Centro Studi di Ricerche Economiche e Sociali Mondi Sostenibili con sede a Pellezzano, Provincia di Salerno. Siamo dunque alla sesta edizione dopo una quinta, la cui cerimonia di premiazione è avvenuta il 27 giugno 2025 presso il Palazzo della Provincia a Salerno, che ha visto risultati più che lusinghieri con una partecipazione corale sia di adulti che di ragazzi provenienti da tutto il territorio nazionale e non solo.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su siamo uguali

Avellino si prepara a ospitare la XII edizione del prestigioso Premio

Un nuovo concorso letterario è stato appena pubblicato: 6^ Edizione SIAMO UGUALI NELLA DIVERSITA' Quota di adesione: Gratis Generi e categorie: Narrativa, Poesia. A tema, Inedito Premi: Attestato, Gadget, Opere Artistiche, Targa Il bando scade - facebook.com facebook

#Concorso | Centro Studi Mondi Sostenibili, con sede nel Comune di Pellezzano, promuove la 6ª edizione del Concorso Nazionale di Racconto breve e Poesia “Siamo uguali nella diversità”, ispirato all’Obiettivo 10 dell’Agenda 2030. Scade: 31 marzo 2026 sh x.com