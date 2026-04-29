E' di Mari Monacci la miglior torta co' bischeri 2026
Il 28 aprile, in occasione della festa del Santissimo Crocifisso del Miracolo a Pontasserchio, si è svolto l’evento dedicato alla tradizione culinaria locale. Durante l’Agrifiera, è stato premiato il miglior dolce della regione, la torta co’ bischeri, con Mari Monacci che si è aggiudicata il titolo per il 2026. La gara ha visto la partecipazione di diversi concorrenti che hanno presentato le proprie creazioni, tutte ispirate alla ricetta tradizionale.
Mari Monacci si aggiudica il Campionato della torta co’ bischeri 2026, il concorso annuale che ha luogo all'Agrifiera dedicato al dolce numero uno della tradizione del territorio, che come di consueto si è svolto il 28 aprile, festa del Santissimo Crocifisso del Miracolo, patrono di Pontasserchio.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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