E' di Mari Monacci la miglior torta co' bischeri 2026

Il 28 aprile, in occasione della festa del Santissimo Crocifisso del Miracolo a Pontasserchio, si è svolto l’evento dedicato alla tradizione culinaria locale. Durante l’Agrifiera, è stato premiato il miglior dolce della regione, la torta co’ bischeri, con Mari Monacci che si è aggiudicata il titolo per il 2026. La gara ha visto la partecipazione di diversi concorrenti che hanno presentato le proprie creazioni, tutte ispirate alla ricetta tradizionale.