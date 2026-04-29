È di ieri un’altra discrasia questa volta senza per ora l’uso delle armi

È di ieri una nuova discrepanza, questa volta senza coinvolgimento di armi. Il Colonnello dell’Aeronautica inglese, noto come Lawrence d’Arabia, si trova attualmente in una regione araba dove operò negli anni Trenta. La situazione nella zona appare complessa e senza elementi di violenza immediata, mentre le tensioni tra le parti continuano a susseguirsi. Non ci sono state ancora comunicazioni ufficiali riguardo a eventuali sviluppi futuri.

Il Colonnello dell’Aeronautica inglese Lawrence, meglio noto come Lawrence d’Arabia, da dove si trova non starà certamente gioendo per quanto accade nella regione araba che lo vide operare negli anni ’30. In particolare lo starà rattristando la constatazione di aver inquadrato già allora il punto debole di quelle popolazioni: l’incapacità di rimanere uniti, quindi del tutto deboli, pur possedendo ricchezze smisurate. Ieri, nel giro di poche ore, l’ Opec, l’Organizzazione dei Paesi Produttori di Petrolio con sede a Gedda, ha ricevuto un secchio di acqua fredda in testa, apprendendo che gli Emirati Arabi Uniti avevano deciso di tirarsi fuori dall’Organizzazione in cui fino all’ ultimo sono stati leader.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Sono troppo vecchio per queste stronzate… | Arma Letale (1987). #perte #movie

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