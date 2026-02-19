I poliziotti hanno altre armi questa volta private Cosa succederà ora?

Il motivo è una circolare del Viminale del 5 febbraio, che permette ai poliziotti di portare armi private cariche anche durante il tempo libero. Questa decisione ha suscitato molte reazioni, perché alcuni temono rischi di abusi o incidenti. Alcuni agenti hanno già iniziato a portare con sé pistole personali, anche quando sono fuori dall’uniforme. La misura riguarda circa 150.000 poliziotti, che ora possono agire con maggiore libertà, ma anche con maggiore responsabilità. Cosa succederà nei prossimi giorni?

Adesso, in seguito a una circolare del Viminale del 5 febbraio, i poliziotti potranno girare con armi private e cariche anche fuori dal servizio. Questo conferirebbe la facoltà a circa 400 mila operatori delle forze dell'ordine di acquistare e trasportare, perfino senza licenza, un'arma anche quando non stanno lavorando. Una decisione che, tuttavia, viene criticata dalle stesse forze dell'ordine. I poliziotti e le armi private: come funziona?. Come accennato, è stata una circolare del Viminale a rendere immediatamente applicabile l'articolo 28 del decreto-legge Sicurezza. Le limitazioni stabilite in passato,che conferivano solo a figure specifiche o in possesso di qualifica di pubblica sicurezza il possesso di armi private, ora sono superate.

