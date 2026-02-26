Dybala al Boca Juniors? C' è lo zampino di Paredes e della moglie Oriana

La Roma entra nel suo momento clou con la sfida alla Juventus, vero scontro diretto per la Champions e la ripartenza dell’Europa League. Lo farà però senza Dybala. L’argentino è ancora out per un problema muscolare e da grande ex salterà il big match dell’Olimpico. Il suo rientro è ancora. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Paulo Dybala contattato dal Boca Juniors per giugno, la Roma valuta un rinnovo al ribasso. Tutti gli aggiornamentiPaulo Dybala contattato dal Boca Juniors per giugno, la Roma valuta un rinnovo al ribasso. Tutti gli aggiornamenti Paulo Dybala resta al centro di un doppio corteggiamento: da un lato l’interesse conc ... calcionews24.com

