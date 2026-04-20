Roma-Dybala Paredes apre al Boca | Lui ha voglia di venire

Leandro Paredes ha confermato che il Boca Juniors sta cercando di acquistare Paulo Dybala durante la prossima sessione di mercato. Il giocatore ha dichiarato che la società argentina ha manifestato interesse e che Dybala sembra disposto a trasferirsi. Nessuna comunicazione ufficiale da parte dei club coinvolti, ma le trattative sono in corso.

Leandro Paredes ha confermato il pressing del Boca Juniors per portare Paulo Dybala alla Bombonera nella prossima finestra di mercato. Il centrocampista della Roma, durante un intervento nel podcast dello streamer Davoo Xeneize, ha dichiarato: «Ne parlo perché lui ha molta voglia. Se verrà al Boca? Speriamo». L’apertura pubblica di Paredes sposta l’asse della trattativa da una semplice suggestione a un’opzione concreta per il futuro dell’attaccante argentino. A Trigoria, la posizione della Roma rimane vincolata alle condizioni contrattuali: l’accordo di Dybala scadrà il 30 giugno 2026 (grazie al rinnovo automatico scattato per presenze), ma il club valuta con attenzione l’impatto a bilancio di un ingaggio che, tra parte fissa e bonus, supera i 7 milioni di euro netti.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Dybala, Paredes apre al Boca: «Lui ha voglia di venire» Dybala, l'esito dell'operazione al ginocchio: le ultime news da Roma Notizie correlate Dybala-Boca Juniors: Paredes ufficializza il pressing sulla Joya della RomaIl Boca Juniors accelera il pressing mediatico per Paulo Dybala, sfruttando la diplomazia interna di Leandro Paredes per scardinare le resistenze... Dybala al Boca Juniors? C'è lo zampino di Paredes e della moglie OrianaLa Roma entra nel suo momento clou con la sfida alla Juventus, vero scontro diretto per la Champions e la ripartenza dell’Europa League. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Affare Dybala a zero, addio Roma: destinazione scelta; Calciomercato Milan, le ultime sull’intreccio Dybala; Paredes è l'eroe del Superclasico: l'ex Roma e Juventus decide River Plate-Boca Juniors dal dischetto; Calciomercato, Roma – Dybala: c’è stallo sul rinnovo. E spunta il Milan. Paredes: Parlo con Dybala, ha voglia di venire al BocaIl centrocampista ha deciso la sfida contro i rivali del River Plate. L'ex giallorosso continua il pressing per riportare in patria la Joya ... ilromanista.eu Roma, nodo rinnovi: da Dybala a Pellegrini, dialoghi in corso per MassaraTra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. E in casa Roma il tema rinnovi è accompagnato da un grande punto interrogativo, al ... msn.com #Dybala tra presente (in campo) e futuro (probabilmente lontano dalla #Roma): il punto facebook Milan: Dybala un’opzione se non rinnova con la Roma Su Lewandowski e Vlahovic… x.com