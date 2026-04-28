Paulo Dybala, attaccante della Roma con il contratto in scadenza a giugno, ha parlato del suo possibile futuro, menzionando il Boca Juniors come una possibile destinazione. Durante un’intervista, l’attaccante ha affermato che nel calcio può succedere di tutto, lasciando aperta la porta a diverse opzioni. La sua situazione contrattuale e le sue parole alimentano discussioni sul suo prossimo passo nel mondo del calcio.

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© Calcionews24.com - Dybala e il Boca Juniors, suggestione viva per il futuro? L’argentino svela: «Nel calcio può succedere di tutto»

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