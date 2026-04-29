Dybala desidera continuare con la Roma per avere nuovamente chances di tornare in nazionale. La decisione sul rinnovo del suo contratto dipenderà dalle valutazioni che verranno fatte a giugno. Il giocatore ha un legame particolare con Paredes, e il suo obiettivo è mantenere una buona forma per sperare di partecipare al prossimo Mondiale. La sua situazione contrattuale rimane in bilico fino a quando non saranno definiti i piani futuri.

? Cosa sapere Dybala punta alla continuità con la Roma per tornare nella nazionale di Scaloni.. Il rinnovo contrattuale del calciatore dipenderà dalle valutazioni strategiche previste per giugno.. L’Argentina ospita le riflessioni di Paulo Dybala sul suo percorso agonistico, tra il desiderio di raggiungere la prossima competizione mondiale e l’affetto per i legami nati a Roma con Paredes. Il calciatore argentino ha condiviso con il giornalista Pollo Alvarez alcuni aspetti cruciali della sua attuale condizione fisica e professionale. La necessità di ritrovare una continuità di presenze nel proprio club rappresenta il pilastro fondamentale per la sua ambizione di tornare a vestire la maglia della nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dybala: il sogno del Mondiale e il legame speciale con Paredes

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