Si dice spesso che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare; a lui quel divario non bastò: per dimostrare chi era e quale fosse il suo valore volle metterci di mezzo l'oceano. Sarà pure un inizio romantico, il nostro, ma non è del tutto giusto, perché Juan Carlos Duran aveva già dimostrato nella sua Argentina quanto valessero i suoi pugni e, ancora di più, quanto fosse nitido il suo stile. Eleganza nei movimenti e un procedere che non era riassumibile con la retta di un "su e giù" ma molto di più con i passi laterali, sempre ben dosati, di un "qui e lì", per svanire più nitidamente dal campo visivo dell'avversario. I suoi antagonisti avevano tutti un aspetto in comune, compresi quelli che erano riusciti a batterlo: quando affrontavano Carlos Duran apparivano tutti meno validi di quanto fossero in realtà.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Duran, il "fiammifero" che infiammò Argentina e Italia

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