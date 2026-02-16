I Duran Duran tornano in Italia tre show estivi in location iconiche

Da lapresse.it 16 feb 2026

I Duran Duran tornano in Italia dopo cinque anni, portando tre spettacoli estivi in location celebri come Firenze, Milano e Roma. La band britannica ha scelto ambienti storici e suggestivi, tra cui il Teatro della Pergola e il Forum di Assago, per regalare ai fan performance memorabili sotto il cielo aperto.

L’estate italiana si prepara ad accogliere una delle band più iconiche e influenti della storia della musica: i Duran Duran annunciano tre concerti nel nostro Paese, in tre tra le location più suggestive e prestigiose d’Italia. Simon Le Bon e soci si esibiranno il 7 luglio all’Arena di Verona, il 9 luglio nella maestosa cornice della Reggia di Caserta e l’11 luglio a Villa Manin a Codroipo, per incontro tra il pubblico, il carisma di una band leggendaria e scenari di incomparabile bellezza. Le tre date italiane sono prodotte da D’Alessandro e Galli, in uno spettacolo pensato per celebrare una carriera senza tempo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

