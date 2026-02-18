I Duran Duran tornano in Italia | un concerto imperdibile all' Arena di Verona

I Duran Duran arrivano in Italia perché vogliono incontrare i loro fan e presentare il nuovo album. La band britannica si esibirà all’Arena di Verona il prossimo luglio, portando sul palco i loro successi più amati. La data rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione musicale, attirando appassionati da tutto il paese.

I Duran Duran tornano in Italia con tre concerti-evento che promettono di segnare l’estate musicale del 2026. La band britannica, tra le più influenti e riconoscibili della scena internazionale dagli anni Ottanta a oggi, ha annunciato un mini tour nel nostro paese che toccherà tre luoghi simbolo del patrimonio artistico italiano: l’Arena di Verona, la Reggia di Caserta e Villa Manin. L’appuntamento di Verona è fissato per il 7 luglio 2026, quando l’Arena ospiterà la prima delle tre date italiane. Seguiranno il concerto del 9 luglio nella cornice monumentale della Reggia di Caserta e l’11 luglio a Villa Manin, a Codroipo.🔗 Leggi su Veronasera.it

