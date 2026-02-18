I Duran Duran tornano in Italia | un concerto imperdibile all' Arena di Verona
I Duran Duran arrivano in Italia perché vogliono incontrare i loro fan e presentare il nuovo album. La band britannica si esibirà all’Arena di Verona il prossimo luglio, portando sul palco i loro successi più amati. La data rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione musicale, attirando appassionati da tutto il paese.
I Duran Duran tornano in Italia con tre concerti-evento che promettono di segnare l’estate musicale del 2026. La band britannica, tra le più influenti e riconoscibili della scena internazionale dagli anni Ottanta a oggi, ha annunciato un mini tour nel nostro paese che toccherà tre luoghi simbolo del patrimonio artistico italiano: l’Arena di Verona, la Reggia di Caserta e Villa Manin. L’appuntamento di Verona è fissato per il 7 luglio 2026, quando l’Arena ospiterà la prima delle tre date italiane. Seguiranno il concerto del 9 luglio nella cornice monumentale della Reggia di Caserta e l’11 luglio a Villa Manin, a Codroipo.🔗 Leggi su Veronasera.it
Musica, i Duran Duran tornano in Italia: tre concerti-evento tra Verona, Caserta e Villa ManinI Duran Duran tornano in Italia per tre concerti, un fatto che entusiasma i fan italiani dopo anni di assenza dal nostro territorio.
I Duran Duran tornano in Italia, tre show estivi in location iconicheI Duran Duran tornano in Italia dopo cinque anni, portando tre spettacoli estivi in location celebri come Firenze, Milano e Roma.
Duran Duran - Baloise Session 2025 - ARTE Concert
Argomenti discussi: I Duran Duran in Italia a luglio con tre concerti; I Duran Duran tornano in Italia: tre date a Verona, Caserta e Udine; I Duran Duran tornano in Italia: concerto-evento alla Reggia di Caserta; I Duran Duran il 9 luglio 2026 alla Reggia di Caserta: è la prima volta che suonano in Campania.
I Duran Duran tornano in Italia nel 2026: dai biglietti alla scaletta, tutto sui concertiI Duran Duran torneranno in Italia nel 2026 per tre imperdibili concerti: scopri le date, come acquistare i biglietti, i prezzi e la possibile scaletta dei live. tag24.it
Musica, i Duran Duran tornano in Italia: tre concerti-evento tra Verona, Caserta e Villa ManinL’estate musicale 2026 si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: i Duran Duran annunciano tre concerti-evento in Italia, scegliendo tre tra le location più iconiche e sugge ... ildenaro.it
Duran Duran in concerto alla Reggia di Caserta il 9 luglio 2026 facebook
UNICO APPUNTAMENTO NEL SUD ITALIA I Duran Duran tornano in Italia in estate: tappa anche alla Reggia di Caserta #musica #duranduran #reggiacaserta x.com