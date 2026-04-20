Covo duplice omicidio al tempio Sikh | due indagati si presentano ai carabinieri il terzo è in fuga

A Covo, le forze dell'ordine stanno indagando su un duplice omicidio avvenuto venerdì 17 aprile al tempio Sikh Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji di via Campo Rampino. Sono stati uccisi due uomini di 47 e 48 anni, residenti rispettivamente a Covo e Agnadello. Due persone coinvolte si sono presentate ai carabinieri, mentre un terzo sospettato risulta ancora in fuga. Le indagini continuano per chiarire le circostanze dell'accaduto.

Covo. Proseguono le indagini sul duplice omicidio avvenuto nella tarda serata di venerdì 17 aprile al tempio Sikh Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji di via Campo Rampino, dove sono stati uccisi Singh Rajinder, 47 anni, residente a Covo, e Singh Gurmit, 48 anni, di Agnadello. Il primo lascia tre figli, il secondo tre figli tra cui una figlia adulta. In riferimento ai fatti, le attività investigative condotte nell’immediatezza del delitto hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di tre persone, presenti al momento della sparatoria. Due di queste si sono presentate spontaneamente nella serata di sabato 18 aprile al Comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, accompagnate dal proprio legale.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Covo, duplice omicidio al tempio Sikh: proseguono le ricerche del killer. Un testimone: “Praticato il massaggio cardiaco, ma non c’è stato nulla da fare” Sikh e immigrazione illegale. Cosa racconta il duplice omicidio di CovoLo scorso venerdì sera, a Covo, nel cuore produttivo della pianura bergamasca, due cittadini indiani originari del Punjab, Rajinder Singh (47 anni) e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Covo, duplice omicidio al tempio Sikh: proseguono le ricerche del killer. Un testimone: Praticato il massaggio cardiaco, ma non c’è stato nulla da fare; Sparatoria davanti al tempio sikh, uccisi due uomini nella notte; Sparatoria di Covo, la Bmw dell’assassino filmata ad Antegnate; Indiani uccisi a Covo, la faida sikh dietro al duplice omicidio: liti e denunce attorno al tempio, caccia a quattro uomini di Antegnate. Duplice omicidio davanti al tempio Sikh di Covo, tre indagati: il presunto omicida ancora ricercatoTre persone di nazionalità indiana sono indagate per il duplice omicidio di Covo, vittime due uomini - anche loro indiani - uccisi davanti al tempio Sikh il 17 aprile. L'autore dell'omicidio è stato i ... rainews.it Covo, duplice omicidio al tempio Sikh: due indagati si presentano ai carabinieri, il terzo è in fugaProseguono le indagini sul delitto del 17 aprile al Gurdwara di via Campo Rampino. Ancora in libertà il killer ... bergamonews.it Romano di Lombardia STRAVA Sron e Corsa mattutina Z2 Distanza 10,13 km Tempo 49m Covo - facebook.com facebook A COVO, IN PROVINCIA DI BERGAMO, UN UOMO HA APERTO IL FUOCO IN UN TEMPIO SIKH, DOVE ERANO IN CORSO.. x.com