Covo duplice omicidio al tempio Sikh | proseguono le ricerche del killer Un testimone | Praticato il massaggio cardiaco ma non c’è stato nulla da fare

Nella sera di venerdì 17 aprile, all’interno e nei dintorni di un tempio Sikh in una località chiamata Covo, si è verificato un duplice omicidio. Un testimone ha riferito di aver praticato il massaggio cardiaco senza riuscire a salvare le vittime. Le autorità continuano le ricerche del sospettato, mentre la comunità locale si confronta con il grave episodio che ha sconvolto l’intera zona.

Covo. È ancora sotto shock la comunità Sikh per quanto accaduto nella tarda serata di venerdì 17 aprile, quando all’interno e nei pressi del tempio Sikh Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji di via Campo Rampino si è consumato un duplice omicidio. Subito dopo la sparatoria sono scattate le indagini condotte dai carabinieri. Nella notte e nelle prime ore di sabato 18 aprile i militari hanno passato al setaccio l’area per i rilievi. Sull’asfalto sono ancora ben visibili le tracce di gesso indicano i bossoli della pistola utilizzata dal killer. In parallelo continuano le ricerche dell’assassino, con l’impiego di un elicottero e l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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