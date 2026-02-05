Omicidio a Balestrate | condanne confermate per l’omicidio di Francesco Bacchi

La Corte ha confermato le condanne per l’omicidio di Francesco Bacchi, il ragazzo di 20 anni ucciso durante una rissa davanti a una discoteca a Balestrate. La sentenza mette fine a un lungo processo, mentre amici e familiari attendono giustizia.

**Lead** Un giovane di vent’anni, Francesco Bacchi, è morto in un’intera rissa davanti a una discoteca a Balestrate, in provincia di Palermo, il 14 gennaio 2024. La sua morte, causata da colpi violenti, è stata classificata come omicidio preterintenzionale, senza alcun intento di uccisione. Oggi, la Corte d’assise d’appello di Palermo ha confermato le condanne per l’omicidio. Alla base della sentenza, una triste storia di solidarietà, di collutte e di colpi non voluti, che hanno portato alla morte di un ragazzo che aveva soltanto vent’anni. I responsabili sono stati condannati a pene che vanno dai dodici ai diciotto mesi di reclusione, in base al ruolo e alla gravità delle azioni commesse.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Corte d’assise d’appello di Palermo ha confermato le condanne per l’omicidio di Francesco Bacchi, il giovane di 19 anni morto durante una rissa fuori da una discoteca di Balestrate lo scorso 14 gennaio.

Dopo la sentenza in appello per l'omicidio di Francesco Bacchi e la conferma di condanna a 14 anni e 8 mesi per Andrea Cangemi ed un anno e 8 mesi per Gaetano Lo Giudice e Alessio Greco, le parole di sconforto della mamma Daniela. "Caro figlio mio, sia facebook