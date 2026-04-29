Due operai gravemente intossicati nell’autocisterna | malore anche per un collega intervenuto nei soccorsi

Due operai sono stati ricoverati in ospedale dopo aver subito una grave intossicazione in un’auto cisterna presso il piazzale di un’azienda che si occupa di servizi ambientali e rifiuti. Un collega che si è recato in aiuto si è sentito male a sua volta ed è stato soccorso. Le forze dell’ordine stanno conducendo i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 28 aprile.

Brusaporto. Sono in corso i rilievi chiarire la dinamica dell’infortunio avvenuto nel pomeriggio di martedì 28 aprile nel piazzale della Carrara Group, azienda attiva nei servizi ambientali e nella gestione dei rifiuti. Tre i lavoratori coinvolti nell’incidente, due dei quali erano impegnati nelle attività di bonifica del mezzo e appartenenti a due ditte differenti: una incaricata dell’intervento e l’altra operante in appalto. Resta ora da chiarire se gli operai stessero lavorando all’interno del serbatoio oppure dall’esterno e se, in questo caso, siano stati raggiunti dalle esalazioni. Stando a quanto potuto ricostruire, un terzo lavoratore, collega dei primi due e addetto alla guida della motrice, è intervenuto nel tentativo di prestare soccorso.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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