I due operai morti nell' incidente sul lavoro Giordano Silav | Carenze nei controlli e scarsa prevenzione
Due operai hanno perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in una zona industriale. Le autorità hanno avviato le indagini per accertare le cause e verificare eventuali responsabilità. Il Segretario Nazionale del sindacato ha commentato che in Italia si verificano frequenti incidenti sul lavoro, citando carenze nei controlli e scarsa prevenzione come fattori principali. La notizia ha suscitato reazioni tra i rappresentanti dei lavoratori e le istituzioni.
“In Italia si muore di lavoro”. È duro e senza mezzi termini il commento del Segretario Nazionale del S.I.Lav (Sindacato Italiano Lavoratori), Gaetano Giordano, dopo l’ennesima tragedia sul lavoro nel capoluogo siciliano. “L’incidente di Palermo, che ha causato due morti e un ferito – afferma.🔗 Leggi su Palermotoday.it
I due operai morti nell'incidente sul lavoro, lo smartphone ritrovato e il dolore delle mogliIl recupero dello smartphone di una delle vittime e la moglie di uno dei due operai morti che sostiene che il marito lavorasse regolarmente.
I due operai morti nell'incidente sul lavoro, la moglie di una delle vittime: "Mio marito non era in nero"Il recupero dello smartphone di una delle vittime e la moglie di uno dei due operai morti che sostiene che il marito lavorasse regolarmente.