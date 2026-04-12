I due operai morti nell' incidente sul lavoro Giordano Silav | Carenze nei controlli e scarsa prevenzione

Due operai hanno perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in una zona industriale. Le autorità hanno avviato le indagini per accertare le cause e verificare eventuali responsabilità. Il Segretario Nazionale del sindacato ha commentato che in Italia si verificano frequenti incidenti sul lavoro, citando carenze nei controlli e scarsa prevenzione come fattori principali. La notizia ha suscitato reazioni tra i rappresentanti dei lavoratori e le istituzioni.