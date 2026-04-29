Brusaporto BG malore durante pulizia autocisterna | gravi 2 operai

Due operai sono rimasti gravemente colti da malore mentre si trovavano a svolgere lavori di pulizia su un'autocisterna. L'incidente si è verificato in un'azienda di Brusaporto, in provincia di Bergamo. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma le condizioni dei lavoratori sono risultate preoccupanti. Le forze dell'ordine hanno avviato accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, i lavoratori avrebbero avuto un malore mentre si trovavano all'interno di un'autocisterna per eseguire delle operazioni di pulizia in una ditta che si occupa di servizi ecologici e smaltimento di rifiuti .🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brusaporto (BG), malore durante pulizia autocisterna: gravi 2 operai Notizie correlate Esalazioni da una cisterna. Due operai sono graviGrave incidente sul lavoro alla Carrara Group di Brusaporto (in provincia di Bergamo): due operai avrebbero inalato sostanze acide da una cisterna e... Leggi anche: Operai intossicati da vapori in una cisterna: perdono conoscenza, due gravi