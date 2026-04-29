Due lune piene e piogge di stelle | il cielo di maggio a Novara e nel Verbano sarà uno spettacolo

A maggio, il cielo di Novara e del Verbano si annuncia ricco di spettacoli astronomici, tra due lune piene e piogge di stelle. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del 2026, anno in cui ci sono ben 13 lune piene. Questi eventi renderanno il cielo notturno particolarmente suggestivo, attirando l’attenzione di appassionati e astrofili. Le notti di maggio si preannunciano quindi ricche di fascino e di opportunità di osservazione.

Il mese di maggio si prepara a offrire alcuni imperdibili eventi astronomici che erano tra i più attesi del 2026, un anno particolare visto che ci sono 13 lune piene.Il nostro calendario solare dura 365 giorni, ma il ciclo lunare completo dura mediamente 29,5 giorni e per questo ogni due o tre.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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