Notte di violenza nel centro cittadino di Caivano. Una maxi rissa tra una ventina di giovani è scoppiata in Corso Umberto I, culminando con il ferimento di tre ragazzi, due dei quali accoltellati. Durante la rissa, due giovani di circa 20 anni sono stati colpiti con fendenti. Uno è stato trasportato all’ospedale di Frattamaggiore, mentre l’altro è stato ricoverato al Cardarelli di Napoli. Un terzo ragazzo, un 22enne, ha riportato gravi ferite a seguito delle percosse ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale di Giugliano. Immediato l’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Caivano, che sono riusciti a bloccare il presunto responsabile delle coltellate. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Caivano, rissa in Corso Umberto I: due accoltellati, 22enne arrestato per tentato omicidio

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