Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nas mentre si trovava a pochi passi dalla sede del Sert, all’interno dell’ex Crass di via Cristoforo Colombo. Durante l’operazione, i militari hanno trovato l’uomo in possesso di diverse dosi di eroina e di 250 euro in contanti. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio, quando i carabinieri lo hanno sorpreso nel luogo.

Sorpreso fuori dal Sert con diverse dosi di eroina e 250 euro. Così un 40enne anconetano è stato arrestato dai carabinieri del Nas che lo hanno trovato a pochi passi dai loro uffici, all’interno dell’ex Crass, in via Cristoforo Colombo, al Piano. Le manette per l’uomo sono scattate sabato mattina dopo una serie di circostanze che hanno evidenziato come per lui sabato non era proprio giornata. I militari infatti dovevano eseguire una perquisizione in casa sua per un altro procedimento relativo ad altri fatti in cui c’era sempre di mezzo la droga. Avevano pronto il decreto di perquisizione quando lo hanno riconosciuto, fuori dall’ingresso del Sert, il servizio per le tossicodipendenze destinato alla prevenzione e alla cura di persone con dipendenze da droga, alcol e altro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A due passi dalla sede del Nas. Sorpreso a spacciare eroina fuori dal Sert: arrestato 40enne

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A due passi dalla sede del Nas. Sorpreso a spacciare eroina fuori dal Sert: arrestato 40enneI carabinieri uscendo dai loro uffici all’ex Crass si sono insospettiti perché aveva precedenti. Addosso aveva quattro dosi e 250 euro. Altra droga in casa. La difesa: E’ solo per uso personale. ilrestodelcarlino.it