Durante il Gran Premio di Jerez, il pilota ha perso il controllo in gara, mentre un altro ha dovuto abbandonare la corsa a causa di un guasto tecnico. Questi incidenti hanno causato il ritiro di entrambi i piloti, portando a un doppio risultato negativo per il team Ducati. La situazione ha portato a scrutinare le questioni legate all’affidabilità delle moto e alla gestione tecnica durante la competizione.

?? Cosa sapere Marquez cade e Bagnaia subisce un guasto meccanico al Gran Premio di Jerez. Il doppio ritiro Ducati apre analisi tecniche su affidabilità e gestione della moto. Il doppio ritiro di Ducati a Jerez, con la caduta di Marquez al secondo giro e il problema tecnico che ha fermato Bagnaia a metà gara, ha trasformato il Gran Premio di Spagna in un dilemma tattico per Borgo Panigale. La domenica di sofferenza in Andalusia ha cancellato i progressi ottenuti durante la Sprint bagnata del saba .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ducati a Jerez: il disastro di Marquez e Bagnaia accende il garage

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