Marc Marquez cade male e distrugge la Ducati | il VIDEO del crash a Jerez

Al Gran Premio di Jerez, il pilota ha subito una caduta durante il secondo giro. Dopo essere stato superato dal fratello, il motociclista ha perso il controllo in curva 11, provocando una caduta violenta in ghiaia. Il video della scena mostra l’impatto e la dinamica dell’incidente, che ha coinvolto anche una moto di marca Ducati. Nessuna informazione immediata sulle condizioni del pilota.

Brivido al GP di Jerez per Marc Marquez, protagonista di una caduta spettacolare al secondo giro. Dopo essere stato superato dal fratello Alex, il pilota Ducati perde l’anteriore in curva 11 e finisce nella ghiaia con un impatto impressionante. Nonostante la dinamica violenta, Marquez si rialza senza conseguenze ma è costretto al ritiro. Negli highlights, il video completo del crash che ha chiuso in anticipo la sua gara.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marc Marquez cade male e distrugge la Ducati: il VIDEO del crash a Jerez Notizie correlate VIDEO Marc Marquez: cade a Jerez, taglia la pista nella ghiaia per rientrare ai box e vinceMarc Marquez è caduto quando mancavano quattro giri al termine della Sprint Race del GP di Spagna, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul... Leggi anche: Tempi sul giro di Michele Pirro con la Ducati 2027 rispetto a Marc Marquez a Jerez Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Marc Marquez cade, si rialza e vince la Sprint del Gp di Spagna. Bagnaia è secondo; Marquez: Qualche santo mi ha aiutato. Il taglio? Regolare, causa di forza maggiore; MotoGp, a Jerez Sprint a Marc Marquez davanti a Bagnaia e Morbidelli; Jerez, Sprint da pazzi: Marc Marquez prima cade, poi vince. Zero punti per Bezzecchi. Marc Marquez cade nel GP di Spagna: il video della cadutaColpo di scena clamoroso a Jerez De La Frontera, circuito che sta ospitando il GP della Spagna, quarto appuntamento del Motomondiale 2026 di MotoGP. Il ... oasport.it Marc Marquez epico a Jerez: cade, cambia moto ma vince lo stesso la Sprint davanti a BagnaiaMarc Marquez cade sul bagnato, scivola in classifica ma riesce a recuperare e vince la Sprint Race del GP Spagna davanti agli italiani Bagnaia e Morbidelli ... fanpage.it Altra gara senza punti per Marc Marquez, scivolato nel terzo giro - facebook.com facebook Giornata da dimenticare per Marc Marquez e Pecco Bagnaia, entrambi costretti al ritiro: il primo a seguito di una caduta, il secondo a causa di un problema tecnico #CorrieredelloSport #Bagnaia #MOTOGP #AlexMarquez x.com