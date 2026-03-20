Il consigliere di maggioranza Niccolò Capitani interviene sul tema dei cassonetti interrati, definendo la decisione come obbligata e criticando gli attacchi ricevuti, che considera insensati. La questione riguarda l’installazione di questi sistemi di raccolta rifiuti nel territorio di Monte Argentario, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti urbani. La discussione si concentra sulle scelte fatte dall’amministrazione comunale e sulle reazioni della minoranza.

MONTE ARGENTARIO Il consigliere di maggioranza Niccolò Capitani, delegato al progetto "Brand Argentario" e alle iniziative culturali su Porto Ercole, Caravaggio e ex Asilo Ricasoli, risponde alle critiche ricevute nei giorni scorsi dall’opposizione riguardo i lavori di installazione dei cassonetti seminterrati a Porto Ercole. "In queste ultime settimane, nonostante i lavori non siano ancora terminati, siamo stati bersaglio di attacchi di una ferocia inaudita – dice Capitani –, scatenati dal malcontento per l’ubicazione e il presunto aspetto dei nuovi cassonetti nei pressi di Piazza Roma e su Viale Caravaggio. Si tratta di un progetto di Sei... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capitani sui cassonetti interrati: "Scelta obbligata, attacchi insensati"

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