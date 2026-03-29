Cassonetti interrati Esplode la polemica sulle dimissioni chieste

A Monte Argentario, la richiesta di dimissioni dell’assessore riguardo ai cassonetti interrati ha suscitato un acceso dibattito. Marco Nieto aveva chiesto le dimissioni dell’assessore, che ha replicato definendo la richiesta pretestuosa e affermando di aver sempre svolto il proprio operato con serietà. La discussione si concentra sulla gestione dei servizi di raccolta rifiuti nel comune.

MONTE ARGENTARIO Marco Nieto aveva chiesto le dimissioni dell’assessore in merito alla questione cassonetti, Michele Vaiani risponde: "richiesta pretestuosa, ho sempre svolto il mio lavoro con la massima serietà". Non si placa la polemica da parte della minoranza sulla questione dei cassonetti interrati (e seminterrati). Il capogruppo di Svolta per l’Argentario torna di nuovo sull’argomento e chiede le dimissioni dell’assessore. "Il 7 marzo l’assessore all’ambiente Michele Vaiani liquidava le criticità parlando di una "variante non sostanziale" – dice Nieto –: il passaggio da cassonetti completamente interrati a soluzioni seminterrate, con un impatto ben diverso sul paesaggio e sull’organizzazione degli spazi urbani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cassonetti interrati. Esplode la polemica sulle dimissioni chieste Articoli correlati Via i cassonetti interrati da piazza MatteottiLe due isole ecologiche interrate presenti a Cesenatico saranno rimosse e sostituite con isole ecologiche tradizionali. Cassonetti interrati. Anghiari è capofila della Valtiberinadi Claudio Roselli ANGHIARI È il primo Comune della Valtiberina ad applicare questa forma di modernizzazione dei servizi ambientali. Una raccolta di contenuti su Cassonetti interrati Argomenti discussi: Cassonetti interrati. Esplode la polemica sulle dimissioni chieste. Addio cassonetti interrati. Grandi (Fdi): «Fallimento a carico dei cittadini». Ma a Faenza si installanoA Ravenna in due piazze del centro storico saranno eliminati i cassonetti interrati con colonnina di conferimento a livello stradale. Lo ha annunciato ... ravennaedintorni.it Rivoluzione cassonetti. Le strutture interrate debuttano a San ProsperoEccoli in via Fruschelli, a San Prospero, i primi cinque cassonetti interrati sulla pietra serena. La prima postazione, a cui ne seguiranno altre sette, dislocate in punti strategici della città, a ... lanazione.it