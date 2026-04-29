Dua Lipa a Celleno per la luna di miele l' invito | È uno dei posti più romantici del pianeta

La cantante inglese Dua Lipa è stata invitata a trascorrere la propria luna di miele a Celleno, un paese noto per la sua atmosfera romantica. La proposta è arrivata da una fonte locale, che ha definito il luogo “uno dei posti più romantici del pianeta”. La notizia ha fatto il giro dei social e dei media, attirando l’attenzione sulla visita della cantante in questa piccola località italiana.

Sembra il multiverso, ma è la realtà. La cantante inglese Dua Lipa è stata ufficialmente invitata a passare la sua luna di miele a Celleno. L'invito è stato avanzato dal primo cittadino Luca Beraldo, in seguito alla notizia sulle nozze della coppia, formata da Dua Lipa e Callum Turner, che pare.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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