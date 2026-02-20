Riapre il Giardino di Ninfa uno dei parchi più belli e romantici del mondo

Il Giardino di Ninfa apre le sue porte il 21 e 22 marzo per la stagione 2026. Il parco, famoso per le sue rovine medievali e le piante rare, attira ogni anno migliaia di visitatori. Quest’anno, il governo locale ha investito nella manutenzione, migliorando i sentieri e le aree picnic. La riapertura segna l’inizio di un nuovo ciclo di visite e iniziative all’interno di questo scenario unico. La stagione si apre con un evento speciale dedicato alle famiglie.

Il Giardino di Ninfa riapre il 21 e 22 marzo per la stagione 2026, tra patrimonio storico, paesaggistico e culturale è considerato uno dei più belli e romantici del mondo.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Riapre il Giardino di Ninfa: torna visitabile uno dei luoghi più belli al mondo Leggi anche: La corsa mattutina in uno dei parchi più belli di Milano Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Riapre il Giardino di Ninfa: torna visitabile uno dei luoghi più belli al mondo; Riapre il giardino più bello del mondo: è a un'ora da Roma. Ecco quando visitarlo; Giardino di Ninfa: riapre il parco più romantico del mondo, quando andare e come prenotare; Recale, riapre il Giardino dei Duchi Suardo Guevara. Riapre il giardino più bello del mondo (ed è a un’ora da Roma): ecco quando andarciDopo la pausa stagionale, uno dei luoghi naturalistici più affascinanti d’Italia si prepara ad accogliere nuovamente visitatori e appassionati di paesaggi storici: il Giardino di Ninfa riapre le sue p ... msn.com Riapre il Giardino di Ninfa: torna visitabile uno dei luoghi più belli al mondoDopo la pausa stagionale riapre il Giardino di Ninfa: torna visitabile uno dei luoghi naturalistici più suggestivi e amati d’Italia. msn.com L'incantevole Giardino di Ninfa, che sembra un dipinto di Monet, riapre per la stagione 2026! Dal 21 marzo, il parco più romantico del mondo torna ad accogliere i visitatori con le sue prime fioriture primaverili. Potrai vivere la magia del giardino nei weeke - facebook.com facebook Giardino di Ninfa: riapre il parco più romantico del mondo, quando andare e come prenotare x.com