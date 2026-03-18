Dua Lipa ha commentato la copertura mediatica sui dossier Epstein, affermando che i media usano toni sensazionalistici e un linguaggio troppo esplicito. La cantante critica il modo in cui vengono trattate le vittime, sostenendo che questa narrazione rischia di banalizzare le loro esperienze. La sua presa di posizione mira a evidenziare una differenza tra l’informazione e la spettacolarizzazione.

La popstar Dua Lipa ha espresso una forte critica nei confronti della narrazione mediatica riguardante i dossier Epstein, sostenendo che l’uso di toni sensazionalistici e un linguaggio eccessivamente esplicito sta danneggiando la dignità delle vittime. Durante una puntata del podcast Service95 Book Club, la cantante ha sottolineato come l’attenzione sui dettagli osceni distolga lo sguardo dalla realtà dolorosa dello sfruttamento minorile. La discussione si è concentrata su come le notizie vengano spesso presentate come eventi glamour o feste, invece di mettere in luce la sofferenza delle bambine coinvolte. Nel corso del dialogo con la scrittrice Roxane Gay, autrice dell’opera Bad Feminist pubblicata nel 2014, è emerso come la copertura giornalistica tenda a trasformare crimini gravi in storie di intrattenimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dua Lipa: i media banalizzano le vittime dei dossier Epstein

Articoli correlati

Dua Lipa e Callum Turner, le nozze si svolgeranno in Italia: l’indiscrezioneFiori d’arancio Made in Italy per Dua Lipa e Callum Turner? Sembrerebbe proprio di sì.

Dua Lipa seduce Berlino, look in pizzo e lingerie a vistaArriva sul red carpet della Berlinale con Callum Turner nel giorno di San Valentino e in pochi secondi catalizza tutta l’attenzione.

Tutti gli aggiornamenti su Dua Lipa

Temi più discussi: Dua Lipa contro il modo in cui i media raccontano gli Epstein Files; Sinner, l'incontro con Dua Lipa a Indian Wells; Dua Lipa al Vanity Fair Oscar Party con Callum Turner è amore in Couture Schiaparelli: la gonna a cascata d'oro sposa la collana Bulgari con diamanti; River Plate - Sarmiento Video correlati: Live Calcio Aggiornamenti.

Dua Lipa contro il modo in cui i media raccontano gli Epstein Files«Il modo in cui sono stati raccontati i crimini con toni accesi e scioccanti e il linguaggio usato hanno reso un pessimo servizio alle vittime». Dua Lipa ha criticato il modo in cui i media raccontano ... rollingstone.it

Dua Lipa al Vanity Fair Oscar Party con Callum Turner è amore in Couture Schiaparelli: la gonna a cascata d'oro sposa la collana Bulgari con diamantiProssimi alle nozze, Dua Lipa e Callum Turner hanno brillato insieme al Vanity Fair Oscar Party: la cantante ha conquistato i flash con un look Schiaparelli ... vogue.it

Dua Lipa e Callum Turner #Oscars - facebook.com facebook

Da Dua Lipa nel 2021 ai Grammys, fino ai red carpet degli Oscar 2026 passando per Sabrina Carpenter che lo indossa per la tappa chilena del suo tour, le pop star amano questa sfumatura intensa e pastello x.com