Malore in nave Chiara Borboni trovata senza vita nella sua cabina

Chiara Borboni, 53 anni di Botticino, è stata trovata senza vita nella sua cabina dopo aver accusato un malore sulla nave. La tragedia si è verificata nelle acque delle isole Guadalupa, nel territorio francese dei Caraibi, dove la donna lavorava come fotografa ufficiale e Travelling Photo Trainer per Costa Crociere. Un membro dell’equipaggio ha scoperto il corpo nel pomeriggio di ieri.
Tragedia sulle isole della Guadalupa, territorio d'oltremare francese nei Caraibi: è qui che è stata trovata senza vita la 53enne Chiara Borboni di Botticino, fotografa ufficiale – era Travelling Photo Trainer – per Costa Crociere spa. Stroncata probabilmente da un malore, trovata esanime nella sua cabina dai colleghi che hanno subito attivato i soccorsi: purtroppo per lei non c'è stato niente da fare. La nave Costa Fascinosa era ormeggiata al porto di Pointe-à-Pitre: Chiara Borboni è andata a riposare nella sua cabina e non si è più svegliata. Inutili come detto i tentativi di rianimarla.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
