Malore in nave Chiara Borboni trovata senza vita nella sua cabina

Chiara Borboni, 53 anni di Botticino, è stata trovata senza vita nella sua cabina dopo aver accusato un malore sulla nave. La tragedia si è verificata nelle acque delle isole Guadalupa, nel territorio francese dei Caraibi, dove la donna lavorava come fotografa ufficiale e Travelling Photo Trainer per Costa Crociere. Un membro dell’equipaggio ha scoperto il corpo nel pomeriggio di ieri.

La notizia ha fatto subito il giro del settore.

