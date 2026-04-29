Dragons e Pistoia alleati Forza ai settori giovanili

Da lanazione.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Pallacanestro Prato Dragons e il Pistoia Basket 2000 di serie A2 hanno annunciato una collaborazione ufficiale volta a rafforzare i settori giovanili di entrambe le società. La partnership, annunciata recentemente, si concentra sulla crescita e sulla valorizzazione dei giovani talenti, coinvolgendo le categorie più giovani delle due realtà sportive. L’accordo mira a creare opportunità di allenamento e confronto tra le giovani promesse del basket locale.

Un’alleanza che guarda al futuro e mette al centro i giovani. La Pallacanestro Prato Dragons ha ufficializzato una collaborazione strategica con il Pistoia Basket 2000 di serie A2, con l’obiettivo di sviluppare e valorizzare i rispettivi settori giovanili. Per i Dragons, rappresentati dal presidente Fabio Amerighi e dal direttore tecnico Massimiliano Ormeni, si tratta di un’opportunità concreta per ampliare gli orizzonti tecnici e formativi dei propri atleti. Il progetto nasce su basi già solide: negli anni passati diversi giocatori cresciuti a Prato hanno trovato spazio nelle giovanili pistoiesi. Cuore dell’intesa è la creazione di un percorso condiviso che permetta ai giovani Dragons di partecipare a stage e stagioni nei campionati d’Eccellenza Under17 e Under19, alzando così il livello della propria formazione tecnica.🔗 Leggi su Lanazione.it

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