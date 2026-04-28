tra pistoia e prato dragons accordo sul settore giovanile

Pistoia Basket 2000 e Prato Dragons hanno raggiunto un accordo per collaborare nel settore giovanile. La partnership mira a sviluppare programmi congiunti e a rafforzare le attività dedicate ai giovani atleti. Le due società intendono condividere risorse e competenze per migliorare l’offerta formativa e favorire la crescita dei giovani nel basket. L’intesa riguarda specificamente la pianificazione di eventi e iniziative rivolte ai più piccoli.

Pistoia Basket 2000 e Prato Dragons insieme per sviluppare e consolidare la formazione del settore giovanile. Prato partecipa a due campionati Under 17 Eccellenza, Pistoia anche a quello Under 19 per cui l’obiettivo è quello di avere dei giovani che terminata l’esperienza in Under 17 possano continuare l’attività in Under 19 e parallelamente far entrare alcuni giovani di Pistoia nella prima squadra di Prato. Una sorte di interscambio tra le due società che si spera possa poi tornare utile anche alla prima squadra biancorossa. Alla conferenza stampa di presentazione dell’accordo erano presenti il presidente biancorosso Joe David, il...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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