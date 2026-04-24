Dove vedere in tv Sinner-Bonzi oggi ATP Madrid 2026 | orario programma streaming

Oggi, venerdì 24 aprile, si svolge il secondo turno del tabellone di singolare maschile ai Mutua Madrid Open 2026, torneo ATP Masters 1000. In programma ci sono le partite di Jannik Sinner e di Benjamin Bonzi, entrambe trasmesse in diretta TV e streaming. L’incontro tra Sinner e Bonzi rappresenta uno dei momenti principali dell’evento, con il pubblico che potrà seguirlo in diversi canali dedicati.

I Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, vedranno scattare il secondo turno del tabellone di singolare maschile oggi, venerdì 24 aprile: scenderanno in campo l’ azzurro Jannik Sinner ed il transalpino Benjamin Bonzi. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16.00) Il match che vedrà protagonista il tennista italiano ed il francese sarà il terzo incontro di giornata sul Manolo Santana Stadium, con il programma che scatterà alle ore 11.00, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 16.00. La sfida che vedrà protagonista Jannik Sinner nel secondo turno dell’ ATP Masters 1000 di Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, Tennis TV, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.🔗 Leggi su Oasport.it

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ATP Madrid 2026, Sinner-Bonzi al secondo turno: ecco a che ora si gioca e dove vederla in tv - facebook.com facebook