Dove vedere in tv Sinner-Norrie oggi ATP Madrid 2026 | orario programma streaming

Oggi, martedì 28 aprile, alle 11:00, va in scena l'incontro tra Jannik Sinner e Cameron Norrie negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. La partita si può seguire in diretta TV e streaming, con dettagli sul programma e sugli orari disponibili sui canali ufficiali dell’evento. La sfida si svolge sul campo centrale del torneo, uno dei più importanti del circuito ATP.

Oggi, martedì 28 aprile (ore 11:00), Jannik Sinner affronterà il britannico Cameron Norrie negli ottavi di finale del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, l’altoatesino vorrà dare un seguito al proprio cammino, prevalendo nella sfida contro il tennista del Regno Unito e cercando di elevare proprio livello di gioco rispetto ai match precedenti. Un incontro che non ha uno storico dal momento che i due non si sono mai trovati l’uno contro l’altro in una partita ufficiale. Tuttavia, c’è stato modo di allenarsi insieme più volte e, da questo punto di vista, Sinner ha gonfiato il petto. Per stessa ammissione di Norrie, infatti, i set simulati nei training sono sempre stati ad appannaggio del pusterese.🔗 Leggi su Oasport.it

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