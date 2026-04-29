Dosi pronte delivery e laboratori in casa | arresti tra Roma Fiumicino e Castelli

Quattro persone sono state arrestate tra Roma, Fiumicino e i Castelli, nell’ambito di un’operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti. Durante le indagini sono stati sequestrati diversi quantitativi di droga, tra cui dosi pronte per la distribuzione e materiale per il laboratorio di produzione in casa. Sono stati inoltre individuati alcuni punti di stoccaggio e scambio, tra cui alcune aree pubbliche e residenziali.

Roma, 29 aprile 2026 – Tra dosi “parcheggiate” accanto ad una panchina sul litorale, scambi flash in modalità delivery consumati tra le strade della Capitale, ed appartamenti trasformati in veri e propri home lab dello stupefacente, si inseriscono gli ultimi interventi della Polizia di Stato, con 9 arresti messi a segno dalla città al litorale, fino alla zona dei Castelli. Le singole operazioni hanno restituito l’immagine di un sistema fluido e perfettamente integrato, in cui la dimensione dinamica del classico street dealing – fatta di dosi già confezionate e cessioni lampo – si alimenta e si rigenera costantemente attraverso veri e propri home labs, dove la sostanza viene lavorata, frazionata e rimessa in circolo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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