Dosi pronte per lo spaccio in casa in manette un 24enne

Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Spoleto perché aveva preparato dosi di droga da vendere in casa. Durante una perquisizione, i militari hanno trovato diverse bustine di sostanza stupefacente nascosta nel suo appartamento. L’operazione si è conclusa con l’arresto in flagranza di reato, mentre il giovane tentava di nascondere la merce.

I Carabinieri di Spoleto hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne del luogo, disoccupato, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 90 grammi di hashish, materiali utilizzati per il confezionamento della sostanza stupefacente, nonché oltre 4.300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tutto è stato sottoposto a sequestro. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto a carico dell’interessato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Arrestato un uomo a Chieti: in casa dosi di cocaina e hashish pronte per lo spaccio La polizia di Chieti ha arrestato un uomo di 57 anni trovato con dosi di cocaina e hashish pronte per lo spaccio. Dosi di hashish nascoste nei pantaloni e pronte per lo spaccio: arrestato un 29enne I Carabinieri di Ravenna hanno arrestato un 29enne straniero, già noto alle forze dell’ordine, durante un servizio di monitoraggio nei giardini Speyer. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Colleferro. Agli arresti domiciliari continua a custodire dosi di cocaina pronte per lo spaccio. La Polizia di Stato lo arresta grazie al fiuto del cane Faro; Operazione antidroga dei carabinieri a Palermo; Droga confezionata in casa pronta per lo spaccio: arrestato 32enne; Cocaina nel sottosella della bici elettrica: arrestato 21enne a Falsomiele. Catania, spaccio a Trappeto nord: pusher 63enne arrestato con dosi di crack pronte per la venditaArrestato un 63enne a Catania nel quartiere Trappeto nord: trovato con dosi di crack già confezionate e denaro ritenuto provento dello spaccio. corrieretneo.it Trovato con le dosi di eroina in bocca: presoQuando lo hanno fermato, dopo una compravendita in strada, aveva in bocca ben undici dosi di eroina. E in ... ilrestodelcarlino.it Sequestrate dosi già pronte e una pistola giocattolo #Rimini #Cronaca x.com CATANIA, PRESO CON DOSI DI CRACK GIÀ PRONTE PER LO SPACCIO: ARRESTATO 63ENNE PREGIUDICATO Non ha fatto in tempo a consegnare le dosi di crack già confezionate per i suoi clienti. Un pregiudicato catanese di 63 anni è stato arrestato da facebook