Doppio titolo italiano nel taekwondo gli atleti modenesi premiati in Municipio

Da modenatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 28 aprile, presso la Sala di Rappresentanza del Palazzo comunale, l'assessore allo Sport ha incontrato i giovani campioni italiani di taekwondo provenienti dalla città. Gli atleti modenesi, premiati per aver conseguito un doppio titolo italiano, sono stati accompagnati dal loro maestro dell'Accademia. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio, con la partecipazione di alcuni rappresentanti istituzionali e dei giovani atleti.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 28 aprile, l'assessore allo Sport Andrea Bortolamasi ha accolto nella Sala di Rappresentanza del Palazzo comunale i giovanissimi campioni italiani di taekwondo Malak El Koudri e Mohammad Amine Kachakeche, accompagnati dal maestro Andrea Rocciola dell'Accademia.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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