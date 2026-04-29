Doppio titolo italiano nel taekwondo gli atleti modenesi premiati in Municipio

Martedì 28 aprile, presso la Sala di Rappresentanza del Palazzo comunale, l'assessore allo Sport ha incontrato i giovani campioni italiani di taekwondo provenienti dalla città. Gli atleti modenesi, premiati per aver conseguito un doppio titolo italiano, sono stati accompagnati dal loro maestro dell'Accademia. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio, con la partecipazione di alcuni rappresentanti istituzionali e dei giovani atleti.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 28 aprile, l'assessore allo Sport Andrea Bortolamasi ha accolto nella Sala di Rappresentanza del Palazzo comunale i giovanissimi campioni italiani di taekwondo Malak El Koudri e Mohammad Amine Kachakeche, accompagnati dal maestro Andrea Rocciola dell'Accademia.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Insubria Cup 2026 di Taekwondo, cinque ori per gli atleti dell’Olimpico LecceLECCE – Si è svolta nei giorni scorsi nel palazzetto dello sport di Busto Arsizio l’undicesima edizione dell’Insubria Cup 2026, torneo di Taekwondo... L'Ussmb celebra le stelle dello sport di Monza e Brianza: gli atleti premiatiGrande attesa per la serata che premia atleti, società sportive, giornalisti, dirigenti e volontari. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Percorsi di studio internazionali a Unict: da Catania al mondo senza confini; Gaia Caforio chiude la carriera Under 23 con un doppio titolo europeo da urlo a Cagliari; Tyra Grant · Tennis: Età, carriera, Ranking, statistiche e debutto WTA per l'Italia; Curling: Constantini e Mosaner al via dei Mondiali di doppio misto di Ginevra - FISG. Doppio titolo italiano nel taekwondo: Modena rende omaggio ai campioniSport: L’assessore allo Sport Bortolamasi ha accolto in Comune El Koudri e Kachakeche, protagonisti ai campionati italiani ... lapressa.it Ginepri show a Pomezia. Un doppio titolo italianoL’atleta dell’Empoli Kombat Club ha trionfato nel Kickboxing e nella boxe. Ai campionati tricolori ottimo argento anche per il giovanissimo Scognamiglio. sport.quotidiano.net Doppio titolo italiano nel taekwondo, Modena rende omaggio ai campioni L’assessore allo Sport Bortolamasi ha accolto in Comune El Koudri e Kachakeche, protagonisti ai campionati italiani... - facebook.com facebook