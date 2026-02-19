L' Ussmb celebra le stelle dello sport di Monza e Brianza | gli atleti premiati

L’Ussmb ha organizzato una cerimonia il 23 febbraio al teatro Triante di Monza, dove ha premiato gli atleti locali. La causa di questa celebrazione è il successo di sportivi di Monza e Brianza, che si sono distinti nei loro settori. Durante l’evento, sono saliti sul palco numerosi volti noti e giovani promesse, tra applausi e riconoscimenti. La serata ha coinvolto anche famiglie e appassionati, che hanno assistito alla premiazione delle eccellenze sportive della zona. La festa si è conclusa con un momento di convivialità tra tutti i partecipanti.

Grande attesa per la serata che premia atleti, società sportive, giornalisti, dirigenti e volontari. E poi quella stella alla memoria di Pietro Mazzo Monza e la Brianza premiano i campioni della sport. Una cerimonia intensa e con tanti volti noti del mondo sportivo locale (ma non solo) quella organizzata dall’Ussmb (Unione società sportive Monza e Brianza) per la serata del 23 febbraio al teatro Triante di Monza (via Duca D’Aosta, 8A). Una serata per premiare e celebrare le eccellenze sportive che si sono contraddistinte nel corso del 2025. La Stella d’oro dedicata a Pietro Mazzo – compianto fondatore e presidente dell’Unione - sarà assegnata ad Astro Roller Skating per la conquista del titolo italiano, europeo e mondiale della squadra di pattinaggio sincronizzato Monza Precision Team Senior.🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Ventuno squadre e atleti premiati alla festa dello sport 2025 Ieri sera a Piumazzo il Galà dello Sport, premiati più di cento atletiMercoledì sera a Piumazzo si è svolto il Quarto Galà dello Sport, organizzato dal Comune di Castelfranco Emilia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: USSMB, tra le eccellenze premiate un riconoscimento speciale anche per un nome caro al Monza. L'Ussmb celebra le stelle dello sport di Monza e Brianza: gli atleti premiatiGrande attesa per la serata che premia atleti, società sportive, giornalisti, dirigenti e volontari. E poi quella stella alla memoria di Pietro Mazzo ... monzatoday.it