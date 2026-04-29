Nel rendiconto 2025 vengono illustrati tre progetti principali: la costruzione di un doppio palasport, di una residenza sanitaria assistenziale e di una nuova piscina al Campo di Marte. Questi interventi rappresentano le priorità dell’amministrazione locale per il prossimo futuro. Viene inoltre fatto il punto sulle risorse finanziarie destinate a ciascun progetto e sui tempi di realizzazione previsti.

Doppio palazzetto, rsa al Campo di Marte, nuova piscina: il rendiconto 2025 si occupa anche di tre opere ritenute fondamentali, a cominciare dal doppio nuovo palazzetto nell’area delle Tagliate per il quale il sindaco ribadisce la totale copertura economica e l’avvio dei lavori in tempi brevi: la conferenza dei servizi si è chiusa, ora ci sarà la gara e poi il cantiere. "Inizieremo la costruzione del primo edificio dell’ Arena – ha spiegato – il nuovo palazzetto di categoria silver, per poi passare alla costruzione dell’edificio gold. Si tratta di un investimento epocale, che come amministrazione abbiamo fortemente voluto, e che si inscrive all’interno di un bilancio solido".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Doppio palasport, piscina e Rsa al Campo di Marte. I tre progetti prioritari

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