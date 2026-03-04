Campo largo titolare I nostri temi prioritari

Nel campo largo del centrosinistra si registra un aumento della mobilitazione: oltre ai partiti di sinistra, anche il Movimento 5 Stelle ha iniziato a esprimere le proprie posizione. La strategia e le priorità di questa alleanza sono al centro del dibattito, con i vari soggetti che definiscono i temi principali da affrontare. La scena politica si muove in questa direzione, attirando l’attenzione degli osservatori.

Cresce la mobilitazione nei partiti del campo largo del centrosinistra. Dopo Avs-Sinistra Italiana, anche il Movimento 5 Stelle inizia a far sentire la propria voce. E bussa alla segreteria dem di via Carraia. Il coordinatore provinciale del Movimento Carmine Maioriello delinea traiettorie ’consuete’ che non si discosteranno troppo dalla linea del 2024: "Allo stato attuale, vista la traiettoria politica del Movimento 5stelle, che in molti territori ed anche in Regione già ci vede in coalizione con il Partito Democratico, non credo che ci siano grosse novità per noi nell’assetto politico alle prossime amministrative, rispetto a quelle del 2024". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Campo largo titolare. I nostri temi prioritari" Leggi anche: Fdi ‘silenzia’ caso Vannacci. Meloni: avanti su nostri temi identitari Leggi anche: Campo largo o campo di battaglia? Cosa esce dal sondaggio sulla leadership Contenuti e approfondimenti su Campo largo Discussioni sull' argomento Campo largo titolare. I nostri temi prioritari; Cava de' Tirreni, il Pd ancora nel caos: spunta il nome di Luigi Senatore e il campo largo resta ancora bloccato; Aspettando Vaz, Gasp si gode Venturino: c’è una Roma Under 23 che si fa largo; Tavolo regionale del Terzo Settore, Foggia entra con Pasquale Marchese e Carlo Rubino. Campo largo titolare. I nostri temi prioritariCresce la mobilitazione nei partiti del campo largo del centrosinistra. Dopo Avs-Sinistra Italiana, anche il Movimento 5 Stelle inizia a far sentire la propria voce. E bussa alla segreteria dem di via ... lanazione.it " Se si decide di adottare lo schema del campo largo regionale, bisogna accettarne l’intero pacchetto, non solo la parte più comoda.: facebook Lega, Claudio Durigon a Cagliari: «Il fallimento del Campo largo è sotto gli occhi di tutti» x.com