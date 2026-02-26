“Dopo aver presentato una interrogazione ufficiale, alla quale non ho ricevuto risposta se non in modo molto deludente sulla stampa, dopo 45 giorni – scrive Vittorio Fantozzi, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia – sono costretto a procedere di nuovo perché restano inalterate le problematiche emerse nel Padiglione C del centro sanitario del Campo di Marte. La nostra denuncia si basava su diversi episodi che avevano evidenziato una situazione di degrado, fonte di pericolo per chi ci lavora e di chi frequenta quest’area“. “In particolare sono stati due gli episodi molto gravi. Nel primo una finestra è caduta addosso all’operatrice sanitaria che la stava aprendo, tanto da indurla a denunciare l’episodio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Al Campo di Marte niente messa in sicurezza“

Campo di Marte, la sicurezza “che rassicura” (e i commenti che fan più rumore delle sirene)Spulciando la rete, L’Ortica inciampa nel post di Giovanni: foto d’ordinanza, volanti blu parcheggiate come panda in amore e slogan rassicurante tipo...

Campo di Marte: al posto del bar apre Spazio EnelAl posto del bar, lo stesso finito più di una volta al centro delle cronache locali poiché identificato come sede di “loschi affari”, ha aperto...

BOMBSHELL: Donald Trump conferma il discorso sulla Disclosure UFO!

Temi più discussi: Campo di Marte in fiera; Al Campo di Marte niente messa in sicurezza; Passerella di via Mannelli nel degrado: buio, acqua e ruggine a Campo di Marte; Ucraina, quattro anni di guerra: la lezione di Yaroslav Hrytsak.

Al Campo di Marte niente messa in sicurezzaDopo aver presentato una interrogazione ufficiale, alla quale non ho ricevuto risposta se non in modo molto deludente sulla ... lanazione.it

Degrado agli edifici di Campo di Marte, Fantozzi (Fdi) presenta una nuova interrogazioneIl consigliere: Lucca, il sistema sanitario lucchese e lo stesso ex ospedale meritano attenzione e risorse da parte della Regione ... luccaindiretta.it

#focusFirenze | Il cantiere occuperà la corsia lato stazione Campo di Marte. Riaperta la corsia centrale riservata al TPL e sempre transitabile la direttrice verso via Masaccio . . Dal 25 febbraio sera nuovo avanzamento dei lavori su Ponte al Pino. In serata termi x.com

Consuma(Ar) 35 minuti da Firenze Campo Di Marte in posizione panoramica e strategica a pochi passi dal centro del paese, proponiamo in vendita un ampio villino indipendente di circa 300 mq immerso nel verde e circondato dalla tranquillità della campag - facebook.com facebook