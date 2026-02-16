Olimpiadi Milano-Cortina 2026 curling femminile | l’Italia vince contro gli Stati Uniti

L’Italia ha battuto gli Stati Uniti nel curling femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, un risultato che rafforza la speranza di qualificarsi per le fasi finali. La squadra italiana ha giocato con determinazione, sfruttando al meglio le occasioni sul ghiaccio durante la partita. La vittoria arriva dopo settimane di allenamenti intensi e prepara il terreno per le prossime sfide della competizione.

Il ghiaccio della rincorsa olimpica si tinge finalmente di tricolore grazie a una prestazione magistrale che rilancia le ambizioni della nazionale italiana nel torneo di curling femminile. Nella cornice suggestiva delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la squadra guidata dalla talentuosa Stefania Constantini ha sfoderato una prova di forza impressionante, superando con un netto sette a due la formazione degli Stati Uniti. Questo successo non rappresenta soltanto un punto fondamentale per la classifica, ma segna un momento di svolta psicologica cruciale per l’intero movimento azzurro, confermando come la scuola italiana sia ormai stabilmente ai vertici mondiali della disciplina grazie a una combinazione perfetta di precisione balistica e visione tattica superiore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Olimpiadi Milano-Cortina 2026, curling femminile: l’Italia vince contro gli Stati Uniti Olimpiadi Milano-Cortina 2026, curling femminile: l’Italia cerca la prima vittoria contro gli Stati Uniti L’Italia spera di conquistare la prima vittoria contro gli Stati Uniti nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver subito due sconfitte consecutive. Milano Cortina 2026, semifinale tra Italia e Stati Uniti: gli Azzurri del curling avanti, per sognare ancora Questa sera a Cortina va in scena la semifinale tra Italia e Stati Uniti nel doppio misto del curling. Milano Cortina 2026. Curling, il punto che vale il bronzo per gli azzurri Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. LIVE | Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Tabanelli centra il bronzo nel big air del freestyle: Italia a quota 23 medaglie Gli aggiornamenti: https://qds.it/live-olimpiadi-milano-cortina-2026-azzurri-gara-aggiornamenti-giorno-nove/ - facebook.com facebook Federica Brignone, doppio oro alle olimpiadi di Milano-Cortina: "Scambierei le due medaglie per tornare indietro" x.com