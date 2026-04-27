Curling Mondiali doppio misto | Italia battuta dal Canada all’extra end

In Svizzera, durante i Mondiali di curling dedicati al doppio misto, l’Italia ha perso contro il Canada dopo un extra end, interrompendo la serie di tre vittorie consecutive. La coppia azzurra, composta da Constantini e Mosaner, ha concluso con un punteggio di 6-5. La squadra tornerà in campo martedì per affrontare Finlandia e Stati Uniti, in due incontri previsti nella fase di qualificazione.

A Ginevra si interrompe la striscia azzurra: Constantini e Mosaner cedono 6-5 dopo tre vittorie. Martedì doppio impegno con Finlandia e Usa. Si ferma alla quarta partita il cammino dell’Italia ai Campionati Mondiali 2026 di doppio misto di curling, in corso a Ginevra. Dopo tre successi consecutivi nel round robin, la coppia azzurra composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner ha incassato la prima sconfitta. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

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