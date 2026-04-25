Curling Mondiali doppio misto | Italia ok all’esordio battuta la Cechia

Da sportface.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i Mondiali di curling doppio misto a Ginevra, la squadra italiana ha iniziato la competizione con una vittoria contro la Repubblica Ceca, conclusa con il punteggio di 7-5. I giocatori Constantini e Mosaner hanno portato a casa il primo risultato e sono i campioni in carica. La sfida ha segnato l’esordio degli azzurri nel torneo.

Constantini e Mosaner iniziano con una vittoria 7-5 a Ginevra e confermano il ruolo di campioni in carica. Domenica doppio impegno contro Ungheria e Germania. Parte con una vittoria il cammino dell’Italia al World Mixed Doubles Curling Championship 2026 in corso a Ginevra. La coppia azzurra formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner ha superato la Cechia per 7-5. Un esordio solido per i campioni del mondo in carica, sempre in controllo del match. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

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