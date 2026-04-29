Dopo un anno di pausa torna il Gran Prix delle Valli di Sondrio | nove gare per riscoprire la corsa in montagna

Dopo un anno di pausa, si svolge nuovamente il Gran Prix delle Valli di Sondrio, un evento che comprende nove gare di corsa in montagna. L'iniziativa interessa diversi percorsi lungo le valli della zona e si rivolge a atleti di vari livelli. La manifestazione si tiene nel territorio della provincia di Sondrio, coinvolgendo diversi paesi e località. La ripresa delle competizioni è prevista con una serie di appuntamenti distribuiti nel corso dell’anno.

Dopo un anno di stop torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di corsa in montagna: il Gran Prix delle Valli di Sondrio. Il circuito, ideato da FIDAL Sondrio con il supporto delle società sportive del territorio, propone nove gare distribuite tra maggio e novembre, con.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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