Corsa campestre a Altopascio con il Gran Prix del Csi

Da lanazione.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gran Prix di corsa campestre si è svolto domenica ad Altopascio, a causa della grande partecipazione di atleti locali e provenienti da altre regioni. La Podistica Altopascese TAU ha organizzato l’evento, che ha attirato oltre 200 runner sugli sterrati del parco pubblico.

Altopascio, 16 febbraio 2026 – Domenica di sport e partecipazione per il Gran Prix di corsa campestre sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano, organizzato dalla Podistica Altopascese TAU. La prova, quarta tappa del circuito e aperta a tutti gli enti di promozione per il settore assoluto, ha proposto partenze articolate fin dalle categorie giovanili, confermando l’attenzione verso il vivaio dell’atletica. Circa 300 i partecipanti complessivi, favoriti da condizioni meteo decisamente primaverili. Corsa campestre a Altopascio, le foto Uno scenario ben diverso rispetto alla passata edizione, quando il fango — dopo i primi passaggi — aveva reso il tracciato selettivo e impegnativo, richiamando le classiche corse di cross d’oltremanica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

corsa campestre a altopascio con il gran prix del csi
© Lanazione.it - Corsa campestre a Altopascio con il Gran Prix del Csi

Arriva il Gran Prix Csi di corsa campestre ad Altopascio

Arriva il Gran Prix Csi di corsa campestre ad Altopascio.

Scandicci accende l’inverno con il cross. All’Acciaiolo il Gran Prix Toscana Csi di corsa campestre

Scandicci si appresta a ospitare il Gran Prix Toscana CSI di corsa campestre.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Arriva il Gran Prix Csi di corsa campestre ad Altopascio.

corsa campestre a altopascioCorsa campestre a Altopascio con il Gran Prix del CsiUna domenica di sport con la quarta tappa del circuito ... msn.com

corsa campestre a altopascioArriva il Gran Prix Csi di corsa campestre ad AltopascioL’appuntamento previsto per domenica 15 febbraio in località Riatri ... msn.com