Corsa campestre a Altopascio con il Gran Prix del Csi

Il Gran Prix di corsa campestre si è svolto domenica ad Altopascio, a causa della grande partecipazione di atleti locali e provenienti da altre regioni. La Podistica Altopascese TAU ha organizzato l’evento, che ha attirato oltre 200 runner sugli sterrati del parco pubblico.

Altopascio, 16 febbraio 2026 – Domenica di sport e partecipazione per il Gran Prix di corsa campestre sotto l'egida del Centro Sportivo Italiano, organizzato dalla Podistica Altopascese TAU. La prova, quarta tappa del circuito e aperta a tutti gli enti di promozione per il settore assoluto, ha proposto partenze articolate fin dalle categorie giovanili, confermando l'attenzione verso il vivaio dell'atletica. Circa 300 i partecipanti complessivi, favoriti da condizioni meteo decisamente primaverili. Corsa campestre a Altopascio, le foto Uno scenario ben diverso rispetto alla passata edizione, quando il fango — dopo i primi passaggi — aveva reso il tracciato selettivo e impegnativo, richiamando le classiche corse di cross d'oltremanica.