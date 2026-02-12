Arriva il Gran Prix Csi di corsa campestre ad Altopascio. Domenica 15 febbraio, i Riatri si riempiranno di atleti e appassionati pronti a sfidarsi nella corsa campestre organizzata dal Csi. La manifestazione promette una giornata intensa di sport e adrenalina, con partecipanti di tutte le età pronti a dare il massimo.

Altopascio (Lucca), 12 febbraio 2026 – Altopascio si prepara ad accogliere una nuova intensa giornata di sport e passione podistica con il Gran Prix Csi di corsa campestre, appuntamento in programma domenica 15 febbraio 2026 ai Riatri, lungo Via Sibolla. La manifestazione, sotto l’egida del Csi, è organizzata con grande cura dalla Podistica Altopascese Tau e rappresenta la quarta prova del circuito, aperta a tutti gli enti di promozione per il settore assoluto. Un evento che richiama atleti di ogni età e livello, confermandosi come uno dei momenti più sentiti del calendario invernale della corsa campestre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

