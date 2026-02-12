Arriva il Gran Prix Csi di corsa campestre ad Altopascio
Arriva il Gran Prix Csi di corsa campestre ad Altopascio. Domenica 15 febbraio, i Riatri si riempiranno di atleti e appassionati pronti a sfidarsi nella corsa campestre organizzata dal Csi. La manifestazione promette una giornata intensa di sport e adrenalina, con partecipanti di tutte le età pronti a dare il massimo.
Altopascio (Lucca), 12 febbraio 2026 – Altopascio si prepara ad accogliere una nuova intensa giornata di sport e passione podistica con il Gran Prix Csi di corsa campestre, appuntamento in programma domenica 15 febbraio 2026 ai Riatri, lungo Via Sibolla. La manifestazione, sotto l’egida del Csi, è organizzata con grande cura dalla Podistica Altopascese Tau e rappresenta la quarta prova del circuito, aperta a tutti gli enti di promozione per il settore assoluto. Un evento che richiama atleti di ogni età e livello, confermandosi come uno dei momenti più sentiti del calendario invernale della corsa campestre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Altopascio Corsa
Scandicci accende l’inverno con il cross. All’Acciaiolo il Gran Prix Toscana Csi di corsa campestre
Scandicci si appresta a ospitare il Gran Prix Toscana CSI di corsa campestre.
Gran Prix Toscana Csi di corsa campestre, la tappa al parco dell’Acciaiolo di Scandicci
Il parco dell’Acciaiolo di Scandicci ha ospitato oggi una delle tappe più attese del Gran Prix Toscana CSI di corsa campestre.
Ultime notizie su Altopascio Corsa
Argomenti discussi: NEXT: Trofeo Italia Gran Prix Internazionale del Veneto; Trofeo Inalpi 2026: il Grand Prix di fioretto a Torino tra big, assenze e spettacolo; Genova, terza edizione del Gran Prix Ju Jitsu Open. Salis: Orgogliosi e in futuro un grande evento al Palasport; Marini, Adoul e tre fiorettiste danno la caccia al Gran Prix: pedana piena di emozioni.
Arriva il Gran Prix Csi di corsa campestre ad AltopascioAltopascio (Lucca), 12 febbraio 2026 – Altopascio si prepara ad accogliere una nuova intensa giornata di sport e passione podistica con il Gran Prix Csi di corsa campestre, appuntamento in programma ... lanazione.it
Aurora Guaragno. The Script · Hall of Fame. CSI 4* Gran Prix 155 – Longines Ranking Ci sono legami che non si possono spiegare. Occhi che parlano. Cuori che si riconoscono. Anime che scelgono di camminare insieme. Non so descrivere tutto l’amore ch - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.